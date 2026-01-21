fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

Liverpool með sýningu í Frakklandi – Chelsea vann með herkjum og Newcastle í stuði

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“

433
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 19:30

Lesa nánar

Það vakti mikla athygli þegar Damir Muminovic fyrrum varnarmaður Breiðabliks sagði frá því í viðtali við Fótbolta.net að fullur stjórnarmaður félagsins hefði spurt hvort ekki ætti að reka Halldór Árnason í haust.

Umrætt atvik á að hafa átt sér stað á lokahófi kvennaliðsins en unnusta Damir lék þá með liðinu. Halldór var rekinn úr starfi nokkrum dögum síðar.

„Ég var á lokahófi á meistaraflokks kvenna, minnir að það hafi verið sama kvöld og Víkingsleikurinn, og þar var ónefndur aðili úr stjórninni að pota í nokkra leikmenn meistaraflokks karla og segja hvort það þyrfti ekki að skipta um þjálfara. Okkur fannst það svolítið skrítið að hann skyldi tala um þetta fyrir framan fullt af fólki sem kæmi þetta ekkert við. Við vissum því hvað væri að fara gerast þegar umræðan fór í gang í fjölmiðlum. Á fundinum var búið að leka út að Dóri yrði rekinn. Menn voru ekki ánægðir þegar þeir komu inn í klefa,“ sagði Damir við Fótbolta.net.

Halldór var rekinn úr starfi og Ólafur Ingi Skúlason tók við. Damir nafngreindi ekki aðilann en í Þungavigtinni er því haldið fram að Flosi Eiríksson, formaður knattspyrnudeildar sé maðurinn sem Damir ræðir um.

„Hann sendi sneiðar og fólk í Smáranum sem hann ber ekki virðingu fyrir,“ sagði Kristján Óli Sigurðsson áður en Mikael Nikulásson tók til máls.

„Þetta er formaðurinn, Flosi. Það kemur mér ekkert á óvart, það er margt mjög skrýtið í Smáranum. Það að menn séu í partýi hjá kvennaliðinu eftir tímabilið, þá mætir formaðurinn fullur að tala um það hvort það eigi ekki að skipta um þjálfara í meistaraflokki karla,“ sagði Mikael.

Damir fékk ekki nýjan samning hjá Breiðablik og samdi við Grindavík, Mikael skilur ekki af hverju Blikar héldu ekki í Damir. „Þeir vildu bara ekki hafa Damir þarna lengur, hann er ekkert slakari leikmaður en Kristinn Jónsson eða Andri Yeoman. Damir er aldrei meiddur, þetta eru allt flottir leikmenn. Hann er of stór karakter fyrir þessa litlu karla á skrifstofu Breiðabliks,“ sagði Mikael.

433Sport
