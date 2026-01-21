Haaland verulega ósáttur – „Þetta er vandræðalegt“

Erling Braut Haaland sparaði ekki stóru orðin eftir að Manchester City tapaði 3-1 gegn Bodo/Glimt í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Haaland, sem klikkaði á dauðafæri rétt fyrir hálfleik og hefur aðeins skorað eitt mark í síðustu sex leikjum, sagði sig og reynslumikla leikmenn þurfa að taka ábyrgð.
„Þetta var verðskuldaður sigur hjá Bodo, algjörlega. Við þurfum að taka meiri ábyrgð, ég, Rodri og aðrir reyndir leikmenn. Við erum Manchester City, við getum ekki leyft okkur að tapa svona leikjum,“ sagði Haaland.
„Ég ber fulla ábyrgð á því að skora ekki mörkin sem ég á að skora. Ég vil biðjast afsökunar á þessu, þetta er vandræðalegt.“
City hefur aðeins unnið tvo af sjö leikjum sínum á árinu 2026 og þetta tap kemur í kjölfar 2-0 ósigurs gegn Manchester United um helgina.