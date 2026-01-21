Fóru í sögubækurnar í gær

1-3 sigur Arsenal á Inter á San Siro í Meistaradeildinni í gær fer í sögubækurnar.
Gabriel Jesus kom Arsenal yfir strax á 10. mínútu þegar hann skoraði af stuttu færi. Heimamenn jöfnuðu leikinn með glæsilegu marki Petars Sucic utan teigs, en Jesus var aftur á ferðinni á 31. mínútu þegar hann skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu. Viktor Gyökeres innsiglaði síðan sigurinn sex mínútum fyrir leikslok með frábærumarki, hans þriðja í Meistaradeildinni á tímabilinu.
Þetta var sjöundi sigur Lundúnaliðsins í jafnmörgum leikjum í keppninni á tímabilinu, sem er met í sögu félagsins í Evrópukeppni.
Arsenal trónir nú á toppi Meistaradeildarinnar með 21 stig, hefur skorað 20 mörk og aðeins fengið á sig tvö. Liðið mætir Kairat í lokaumferð riðlakeppninnar og telst meðal sigurstranglegustu liða keppninnar.