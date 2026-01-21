Chelsea blandar sér í slaginn við Liverpool og United – Er eitt mesta efni Englands

Chelsea hefur stigið inn í baráttuna um hinn efnilega vinstri bakvörð Sheffield Wednesday, Yisa Alao.
Alao er aðeins 17 ára gamall en hefur þegar fest sig í sessi í aðalliði Wednesday og hefur fengið boð um sinn fyrsta atvinnumannasamning.
Manchester United og Liverpool höfðu áður lagt fram tilboð í unglinginn, þar sem United bauð um 400 þúsund pund auk umtalsverðra árangurstengdra bónusa og var talið í forystu í viðræðum.
Chelsea er hins vegar tilbúið að ganga lengra fjárhagslega og er sagt reiðubúið að bjóða um 600 þúsund pund auk verulegra frammistöðubónusa. Chelsea telur þó einnig mikilvægt að tryggja Alao skýra þróunarleið í ferli sínum áður en ákvörðun er tekin.
Alao lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrr í mánuðinum þegar Wednesday mætti Brentford í FA-bikarnum á heimavelli. Í kjölfarið kom hans fyrsti byrjunarliðsleikur í Championship gegn Portsmouth um síðustu helgi. Þrátt fyrir tap var Alao einn besti leikmaður liðsins, en var tekinn af velli eftir klukkustund þar sem þjálfarinn Henrik Pedersen vill fara varlega í álag á unga leikmanninn.
Sheffield Wednesday glímir við alvarleg fjárhagsvandræði eftir að félagið fór í greiðslustöðvun í október 2025. Laun voru ógreidd, félagið hlaut 18 stiga frádrátt og er nú í miðju yfirtökuferli, sem gæti haft áhrif á framtíð Alao.