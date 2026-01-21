Carragher segir þessa menn einu raunhæfu kosti United í sumar

fbpx
Miðvikudaginn 21. janúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 13:00

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands. Getty Images

Jamie Carragher telur að fjórir menn ættu að koma til greina þegar nýr stjóri Manchester United verður ráðinn í sumar í sumar.

Að hans mati á United að horfa til Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Luis Enrique og Eddie Howe og segir hann þá jafnframt raunhæfa kosti.

Michael Carrick er sem stendur tímabundinn stjóri United út tímabilið og hóf sína tíð með glæsilegum 2-0 sigri á Manchester City í borgarslagnum.

Carragher telur þó að Carrick hafi ekki það sem þurfi til að vinna úrvalsdeildina til lengri tíma litið.

Í umræðu um málið á Sky útilokaði Carragher menn eins og Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Gareth Southgate og Mauricio Pochettino, sagði þá ýmist vanta reynslu eða ekki henta DNA félagsins.

Eins og sjá má eru fjölmargir orðaðir við starfið og inn í þessa flóru má bæta Oliver Glasner, fráfarandi stjóra Crystal Palace, sem hefur verið sterklega orðaður við starfið.

