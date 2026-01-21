Arsenal vonast til að geta stolið vonarstjörnu af Real Madrid

Arsenal fylgist grannt með varnarmanninum Victor Valdepenas hjá Real Madrid.
Valdepenas er 19 ára gamall og lék sinn fyrsta leik með aðalliði Real Madrid í síðasta mánuði. Hann er talinn afar efnilegur og sagður eiga bjarta framtíð fyrir sér.
Samkvæmt spænskum miðlum hafa fulltrúar Arsenal fylgst með þróun hans, en fleiri stórfélög í Evrópu eru einnig sögð hafa áhuga á spænska ungliðanum.
Arsenal vill bæta við sig ungum og fjölhæfum varnarmanni, en líklegt er talið að félagið bíði fram á sumargluggann með slíkt skref. Valdepenas er sérstaklega áhugaverður kostur þar sem hann getur bæði leikið í vinstri bakverði og í miðverði.
Hann lék sinn fyrsta leik fyrir Real Madrid gegn Alavés í vinstri bakverði og var á vellinum í 78 mínútur. Eftir leikinn skrifuðu liðsfélagar hans á treyjuna, sem hann segist ætla að setja í ramma og hengja upp í herberginu sínu.
„Þetta er draumur, draumur hvers barns,“ sagði Valdepenas við Realmadrid TV. Real Madrid lítur á hann sem mikilvægan framtíðarleikmann, sem gæti gert Arsenal erfitt fyrir að fá hann frá spænska stórveldinu.