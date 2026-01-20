Varð næst launahæsti leikmaður City í gær – Mun þéna meira en 200 milljónir á mánuði

Marc Guéhi er orðinn næsthæst launaði leikmaður Manchester City eftir að hann gekk í raðir félagsins frá Crystal Palace fyrr í vikunni.
Enska landsliðsmiðvörðurinn, sem er 25 ára gamall, kláraði félagaskipti sín á mánudag en City greiddi um 20 milljónir punda fyrir hann. Guéhi skrifaði undir fimm og hálfs árs samning sem er sagður vera að andvirði um 300 þúsund punda á viku, sem setur hann í hóp allra hæst launuðu leikmanna félagsins.
Manchester City var tilbúið að bjóða Guéhi þessi háu laun þar sem kaupverðið var tiltölulega lágt, enda samningur hans við Crystal Palace að renna út í lok tímabilsins. Aðeins Erling Haaland, sem er á um 525 þúsund punda vikulaunum, þénar meira hjá liðinu undir stjórn Pep Guardiola.
Laun Guéhi jafnast á við Bernardo Silva, á meðan Omar Marmoush er skammt á eftir með um 295 þúsund pund á viku. Þá eru leikmenn á borð við John Stones, Ruben Dias og Gianluigi Donnarumma sagðir vera á um 250 þúsund punda vikulaunum samkvæmt gögnum frá Spotrac.
Phil Foden, Rodri og Tijjani Reijnders eru einnig yfir 200 þúsund punda vikulaunum, en Josko Gvardiol er rétt undir því marki. Hinn nýi leikmaður City í janúar, Antoine Semenyo, er sagður vera á um 150 þúsund pundum á viku, á meðan varamarkverðirnir Stefan Ortega og James Trafford fá um 90 þúsund og 50 þúsund pund á viku.