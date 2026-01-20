fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Sást nota ólöglega vöru í beinni útsendingu – Má nota en bannað að selja hana í Bretlandi

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Sást nota ólöglega vöru í beinni útsendingu – Má nota en bannað að selja hana í Bretlandi

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 11:00

Neil Lennon.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Knattspyrnustjóri Dunfermline og fyrrverandi þjálfari Celtic, Neil Lennon, vakti athygli í skoska bikarnum á laugardag þegar hann virtist slaka á taugunum með því að setja í vörina á sér.

BBC-myndavélar náðu Lennon á mynd þegar hann var að gefa leikmönnum fyrirmæli í stöðunni 0-0, áður en hann sneri sér að aðstoðarþjálfara sínum og setti litla poka undir vörina. Púðarnir er tóbaksvara sem kemur í litlum pokum sem settir eru undir vörina, þar sem nikótín losnar beint út í blóðrásina.

Snus er ólöglegt til sölu í Bretlandi, þó svokallaðir nikótínpokar sem líta svipað út séu leyfilegir. Það er þó ekki ólöglegt að nota snus og heimilt er að flytja það inn frá útlöndum.

Nýleg gögn sýna aukningu í notkun snus og nikótínpoka meðal atvinnumanna í knattspyrnu. Rannsókn frá árinu 2024 leiddi í ljós að einn af hverjum fimm atvinnumönnum notar snus eða nikótínpoka, annaðhvort til slökunar eða til að auka einbeitingu.

Atvikið hefur vakið umræðu um nikótínnotkun innan íþróttarinnar og möguleg áhrif hennar á heilsu leikmanna og þjálfara.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 33 mínútum
Sást nota ólöglega vöru í beinni útsendingu – Má nota en bannað að selja hana í Bretlandi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
David Beckham virkaði bugaður þegar hann mætti í viðtal í morgun – Nokkrum klukkustundum eftir að sonur hans urðaði yfir þau
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Eitt ótrúlegasta sjálfsmark sögunnar líklega skorað um helgina – Benóný Breki skoraði í leiknum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Van Persie fær á baukinn frá eigin leikmanni – Segir að stjórinn þori ekki að segja þessa hluti við sig
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ungur sonur Garðars Jó á skotskónum fyrir Stjörnuna um helgina – Sjáðu markið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Telja enga afslætti í boði í Vesturbænum á þessu ári – „Þeir nenna þessu bulli ekki þriðja árið í röð“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Tottenham og United horfa bæði í sama stjórann og hafa tekið spjallið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Manchester United ætlar að blanda sér í slaginn

Mest lesið

Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Nýlegt

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Manchester United ætlar að blanda sér í slaginn
Hafa sett fram kröfur sínar eftir að hafa hafnað fyrsta tilboði Juventus
Sturlað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton – Sjáðu markið
Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum
Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf

Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Skotar stressaðir eftir helgina
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“

Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Lisandro hefur fengið nóg af pillum frá fyrrum stjörnum United – Segir þá ekki þora að ræða við sig maður á mann

Lisandro hefur fengið nóg af pillum frá fyrrum stjörnum United – Segir þá ekki þora að ræða við sig maður á mann
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Guardiola segist ekki geta hvílt örmagna Erling Haaland
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Birtir myndband eftir innbrot í bifreið sína um helgina – Var hótað með skotvopni fyrir nokkrum mánuðum

Birtir myndband eftir innbrot í bifreið sína um helgina – Var hótað með skotvopni fyrir nokkrum mánuðum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Vakti athygli að ung kærasta hans og barnið mætti til að fagna með
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Chelsea reyna að lækka verðmiðann – Þetta eru aðrir kostir sem félagið skoðar
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Reyna að senda leikmenn á móti til að vinna slaginn um Abraham

Reyna að senda leikmenn á móti til að vinna slaginn um Abraham
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

City staðfestir kaupin á Marc Guehi

City staðfestir kaupin á Marc Guehi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ummæli umboðsmanns Donnarumma um framtíð hans vekja furðu
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ítalirnir reyna áfram og vonast til að Liverpool samþykki tilboð fyrir lok mánaðar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Sjáðu ógeðslegt atvik sem hefur vakið mikla reiði – Búið að handtaka leikmanninn

Sjáðu ógeðslegt atvik sem hefur vakið mikla reiði – Búið að handtaka leikmanninn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sjáðu uppákomuna á blaðamannafundi eftir ringulreiðina í gær – Gekk út og neitaði að mæta aftur
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Harmsaga í hjónabandi: Sængaði hjá bestu vinkonu eiginkonunnar – Hún er sökuð um að hafa síðar reynt að drepa hann
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sjáðu hvað brjálaður Declan Rice sagði eftir vonbrigðin um helgina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sjáðu nýjustu sprengjuna sem var varpað í stríðinu innan Beckham-fjölskyldunnar

Sjáðu nýjustu sprengjuna sem var varpað í stríðinu innan Beckham-fjölskyldunnar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Yfirgefur Kópavoginn og er mættur aftur til Bandaríkjanna

Yfirgefur Kópavoginn og er mættur aftur til Bandaríkjanna
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Ungur maður svipti sig lífi eftir að hann var lokkaður aftur út í veðmál – Systir hans tjáir sig
433Sport
Í gær

Heldur starfinu í bili – Funduðu um stöðu mála í gær

Heldur starfinu í bili – Funduðu um stöðu mála í gær
433Sport
Í gær
Myndband af Trent fer eins og eldur um sinu
433Sport
Í gær
Er loks að takast að losna við stjörnuna eftir nokkuð bras síðustu daga
433Sport
Í gær

Sjáðu sturlaða uppákomu í Afríkukeppninni – Þurfti að slást við fjölda manns til að aðstoða liðsfélaga

Sjáðu sturlaða uppákomu í Afríkukeppninni – Þurfti að slást við fjölda manns til að aðstoða liðsfélaga
433Sport
Í gær

Heldur starfinu í bili þrátt fyrir ummælin

Heldur starfinu í bili þrátt fyrir ummælin
433Sport
Í gær
Launum hins umdeilda Infantino lekið – Þetta þénar hann hjá FIFA
433Sport
Í gær
Hvað þýðir þetta fyrir framtíð Alberts? – „Það er bara flott“