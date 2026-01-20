Sást nota ólöglega vöru í beinni útsendingu – Má nota en bannað að selja hana í Bretlandi

Knattspyrnustjóri Dunfermline og fyrrverandi þjálfari Celtic, Neil Lennon, vakti athygli í skoska bikarnum á laugardag þegar hann virtist slaka á taugunum með því að setja í vörina á sér.
BBC-myndavélar náðu Lennon á mynd þegar hann var að gefa leikmönnum fyrirmæli í stöðunni 0-0, áður en hann sneri sér að aðstoðarþjálfara sínum og setti litla poka undir vörina. Púðarnir er tóbaksvara sem kemur í litlum pokum sem settir eru undir vörina, þar sem nikótín losnar beint út í blóðrásina.
Snus er ólöglegt til sölu í Bretlandi, þó svokallaðir nikótínpokar sem líta svipað út séu leyfilegir. Það er þó ekki ólöglegt að nota snus og heimilt er að flytja það inn frá útlöndum.
Nýleg gögn sýna aukningu í notkun snus og nikótínpoka meðal atvinnumanna í knattspyrnu. Rannsókn frá árinu 2024 leiddi í ljós að einn af hverjum fimm atvinnumönnum notar snus eða nikótínpoka, annaðhvort til slökunar eða til að auka einbeitingu.
Atvikið hefur vakið umræðu um nikótínnotkun innan íþróttarinnar og möguleg áhrif hennar á heilsu leikmanna og þjálfara.
Neil Lennon getting the tactics sorted out before loading up the snus 😂😂 pic.twitter.com/mx4wnSUF74
— Greg Hamilton (@greghamilton13) January 17, 2026