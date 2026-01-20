Mbappe kemur liðsfélögum sínum til varnar

Kylian Mbappe hefur stigið fram til varnar liðsfélögum sínum hjá Real Madrid, Vinicius Junior og Jude Bellingham, eftir að þeir fengu harkalegar móttökur frá eigin stuðningsmönnum á Santiago Bernabeu.
Óánægja hefur kraumað meðal stuðningsmanna Real undanfarið og hefur hún haldið áfram eftir að Xabi Alonso var rekinn úr starfi eftir aðeins sjö mánuði við stjórnvölinn.
Í 2-0 sigri gegn Levante beindist reiðin einkum að ákveðnum stjörnum liðsins, þar á meðal Vinicius og Bellingham, sem hafa verið sakaðir um að hafa átt þátt í að bola Alonso burt.
„Ef þið ætlið að baula, þá á að baula á alla. Við erum að spila illa sem lið. Þetta er ekki Vini eða Jude að kenna, þetta er á ábyrgð okkar allra,“ segur Mbappe.