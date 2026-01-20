Fær dóm eftir dónaleg skilaboð og að elta konuna uppi þegar hún var við störf – „Ég vil eignast börnin þín“

Maður hefur hlotið tveggja ára nálgunarbann og 18 mánaða samfélagsþjónustu fyrir að hafa elt og áreitt leikmann Liverpool, Marie Höbinger.
Mangal Dalal, 42 ára, sendi Höbinger ítrekuð óviðeigandi og kynferðisleg skilaboð á Instagram á þriggja vikna tímabili frá 27. janúar 2024. Síðar beið hann hennar við hliðarlínuna eftir leik. Dalal sendi austurrísku landsliðskonunni, sem er 24 ára, myndir af nærfötum sínum, skilaboð á borð við „ég vil eignast börnin þín“ og upplýsingar um heimilisfang hennar og póstnúmer. Hann sagðist elska hana og „óska þess að þau hefðu sofið saman“.
Hann notaði tvo Instagram-reikninga til að hafa samband.
Í febrúar 2024 ferðaðist Dalal frá London til Manchester til að mæta á útileik Liverpool gegn Manchester City. Höbinger hafði þá þegar látið félagið vita og fékk öryggisfulltrúa sér til fylgdar vegna öryggisótta. Starfsmaður á leikvanginum greindi Dalal í stúkunni og lögregla hafði afskipti, Dalal viðurkenndi hegðunina en sagði sig hafa verið andlega veikan á þeim tíma.
Í yfirlýsingu til dóms sagði Höbinger að hún hefði átt erfitt með svefn, verið kvíðin heima ein og fundið fyrir óöryggi á leikdegi. Hún sagðist sorgmædd yfir því kvennaknattspyrna væri gerði kynferðisleg og að engin kona ætti að þurfa að þola slíkt.
Verjandi Dalal sagði hann þjást af geðhvarfasýki og hafa verið í manískum lotum. Hann hafi beðist afsökunar og sé í meðferð. Dómarinn sagði hegðunina mjög alvarlega þrátt fyrir að hún hafi átt sér stað á samfélagsmiðlum.