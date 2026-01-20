Eitt ótrúlegasta sjálfsmark sögunnar líklega skorað um helgina – Benóný Breki skoraði í leiknum

Stockport County upplifði algjört martraðaratvik þegar undarleg ákvörðun markvarðar og óheppileg líkamsstaða varnarmanns sameinuðust í hreint út sagt spaugilegu sjálfsmarki.
Benóný Breki Andrésson skoraði annað mark Stockport í leiknum eftir að hafa komið inn af bekknum.
Markvörðurinn Ben Hinchcliffe leit skelfingu lostinn út þegar útspark hans small í liðsfélaga og sveigðist beint aftur í eigið mark. Hinn 38 ára gamli Hinchcliffe ætlaði sér að setja af stað skyndisókn með löngu sparki í leik gegn Rotherham, en boltinn fór beint í afturenda varnarmannsins Joe Olowu og þaðan í netið.
Atvikið átti sér stað á 42. mínútu og jafnaði Rotherham leikinn í 1-1 með þessum óvænta gjafamarki. Þrátt fyrir þetta ólán hélt Stockport haus og sýndi styrk í seinni hálfleik.
Lið Dave Challinor vann að lokum 3-2 sigur og heldur þar með í fjórða sæti League One, sem gerði þetta klaufalega sjálfsmark minna sársaukafullt en ella.
An early contender for Own Goal of the Year up at Stockport today!! #OGOTY #OG pic.twitter.com/deAITqFidQ
— The Own Goal Zone (@OwnGoalZone) January 17, 2026