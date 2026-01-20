Arsenal lánar eitt sitt mesta efni í hörkuna í Frakklandi

fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 15:00

Ethan Nwaneri er á leið til Olympique Marseille á láni út tímabilið frá Arsenal, samkomulag er í höfn.

Samkvæmt Fabrizio Romano hefur verið náð samkomulagi um að 17 ára sóknarmaður Arsenal fari til Marseille á lánssamningi til júní.

Franska félagið mun greiða laun leikmannsins auk lánsgjalds sem nemur um fjórum milljónum evra, sem byggist á fjölda leikja og frammistöðu.

Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Marseille, átti í beinum samskiptum við Mikel Arteta varðandi framtíð og hlutverk Nwaneri, og Arsenal er sagt hafa talið Marseille besta kostinn fyrir áframhaldandi þróun unglingsins.

Engin kaupréttarákvæði eru í samningnum og Nwaneri mun snúa aftur til Arsenal í júní að lánstímanum loknum. Arsenal lítur á þetta skref sem mikilvægt í þróun leikmannsins, sem hefur þrátt fyrir ungan aldur þegar vakið mikla athygli fyrir hæfileika sína.

