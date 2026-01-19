Ungur maður svipti sig lífi eftir að hann var lokkaður aftur út í veðmál – Systir hans tjáir sig

36 ára stuðningsmaður Liverpool, Oliver Long, svipti sig lífi eftir að hafa verið lokkaður aftur út í fjárhættuspil á ólöglegum veðmálasíðum tengdum fótbolta. BBC fjallar um málið.
Long lést í febrúar 2024 eftir að hafa glímt við alvarlega spilafíkn. Við yfirheyrslur kom fram að hann hefði ítrekað reynt að hætta að spila og skráð sig í GamStop, sem lokar aðgangi manns að löglegum veðmálasíðum í Bretlandi. Þrátt fyrir það var honum markvisst beint á ólöglegar síður erlendis sem eru ekki undir eftirliti og komust framhjá GamStop.
Vegna spilafíknarinnar missti Long starf sitt, íbúð og sambúðarkonu til fimm ára. Bankayfirlit sýndu að hann tapaði um 20 þúsund pundum af sparnaði sínum í einum mánuði, apríl 2023.
Systir hans, Chloe Long, lýsti því fyrir dómi að veðmálin hefðu ekki aðeins svipt Ollie peningum, heldur friði, framtíð og að lokum lífinu. Hún sagði að hann hefði eingöngu veðjað á fótbolta og verið mikill Liverpool-aðdáandi. Stór veðmálavinningur snemma á lífsleiðinni hafi þá leitt hann út á þessa braut.
Formaður breska veðmálaeftirlitsins sagði að ólöglegar veðmálasíður miðuðu markvisst á fólk sem þegar væri í vanda og tengdust jafnvel skipulagðri glæpastarfsemi.