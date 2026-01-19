Sturlað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton – Sjáðu markið

Geggjað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton gegn Bournemouth á heimavelli.
Bæði lið fengu sína sénsa í leiknum og var mikil harka í leiknum.
Fyrra mark leiksins mark leiksins kom eftir tæplega hálftíma leik þegar Marcus Tavernier skoraði.
Brighton reyndi að sækja markið og jafna leikinn en öflugur varnarleikur Bournemouth virtist ætla að halda.
Charalampos Kostoulas jafnaði í uppbótartíma með geggjuðu marki, boltinn kom til hans og tók hann hjólhestaspyrnu. Magnað mark frá hinum 18 ára Grikkja.
Brighton fer í 30 stig með jafnteflinu en Bournemouth er þremur stigum á eftir þeim.
🚨🏴 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯pic.twitter.com/cWrilBkWuy
