Skotar stressaðir eftir helgina

Landsliðsþjálfari Skotlands, Steve Clarke, mun vafalaust vona að meiðsli John McGinn séu ekki alvarleg eftir að miðjumaðurinn þurfti að haltra af velli í óvæntu 1-0 tapi Aston Villa gegn Everton.
Fyrirliði Villa var tekinn af velli á 18. mínútu á sunnudag og brottför hans reyndist vondur fyrirboði fyrir lið Unai Emery, þar sem Thierno Barry skoraði eina mark leiksins um miðjan síðari hálfleik.
McGinn, sem er 31 árs lykilmaður hjá Skotum, virtist meiðast þegar hann teygði sig í sendingu. Hann reyndi að halda leik áfram eftir aðhlynningu, en var greinilega kvalinn, hélt um hægra hnéð og Emery neyddist til að skipta honum út.
Emery sagði eftir leik. „Ég veit ekki nákvæmlega stöðuna, þetta er hnéið. Þegar leikmenn meiðast er það aldrei gott, en svona er fótboltinn.“
Fyrsti leikur Skotlands á heimsmeistaramótinu gegn Haítí í Bandaríkjunum er þann 14. júní, og því eru um fimm mánuðir til mótsins. Clarke mun þó eðlilega hafa áhyggjur af því að lykilmenn á borð við McGinn komist heilir í gegnum seinni hluta tímabilsins.