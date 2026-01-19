Reyna að senda leikmenn á móti til að vinna slaginn um Abraham

Nottingham Forest hefur áhuga á Tammy Abraham og hefur skoðað það að senda leikmann á móti sem hluta af kaupverði.
Tyrkneskir miðlar greina frá því að Forest berjist við Aston Villa um undirskrift enska framherjans, sem gekk til liðs við Besiktas á láni frá Roma síðasta sumar. Í lánssamningnum er ákvæði sem kveður á um möguleg varanleg kaup fyrir um 13 milljónir evra, sem talið er hafa verið virkjað. Því þurfa áhugasöm félög að semja beint við Besiktas.
Forseti Besiktas, Serdal Adalı, staðfesti í síðustu viku að tilboð hefði borist í Abraham. „Við viljum ekki missa hann,“ sagði hann, en bætti þó við að félagið væri opið fyrir viðræðum ef leikmenn kæmu inn í staðinn.
Samkvæmt Fanatik hefur Forest boðið framherjann Chris Wood í skiptum, en því tilboði var hafnað. Besiktas á að hafa komið með gagntilboð þar sem Taiwo Awoniyi var nefndur, þó framherjinn sé sagður horfa frekar til Þýskalands.
Þess má geta að Abraham lék á láni með Villa frá Chelsea fyrr á ferlinum.