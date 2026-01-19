Heldur starfinu í bili – Funduðu um stöðu mála í gær

Thomas Frank er áfram undir mikilli pressu hjá Tottenham, en mun Daninn sitja áfram í stjórastólnum í bili.
Þetta kemur fram í helstu miðlum á Englandi í morgunsárið, en þar segir að Frank verði áfram að minnsta kosti fram yfir Meistaradeildarleikinn gegn Borussia Dortmund á morgun.
Óánægja stuðningsmanna hefur aukist eftir dapra frammistöðu að undanförnu og 2-1 tap gegn West Ham um helgina jók enn á spennuna.
Framtíð Frank var rædd á stjórarfundi í gær en niðurstaðan var sú að hann yrði áfram við stjórnvölinn í bili.
Tottenham er í 14. sæti úrvalsdeildarinnar, hefur tapað þremur leikjum í röð og aðeins unnið einn af síðustu átta í öllum keppnum.
Frank tók við liðinu í sumar eftir að hafa gert flotta hluti með Brentford um árabil.