Chelsea reyna að lækka verðmiðann – Þetta eru aðrir kostir sem félagið skoðar

Chelsea halda áfram viðræðum við Rennes um kaup á miðverðinum Jérémy Jacquet, sem metinn er á um 56 milljónir punda.
Chelsea reyna að ná verðinu niður og eru sagðir meta hinn 20 ára varnarmann nær 45 milljónum punda. Jacquet sjálfur er áhugasamur um að ganga til liðs við Chelsea, en Rennes vilja fá metupphæð fyrir sölu á varnarmanni og hafa ekki áhuga á að gefa mikið eftir í samningaviðræðum.
Jacquet hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni í Frakklandi og er einnig á óskalista stórliða á borð við Liverpool, Arsenal og Bayern Munich.
Chelsea eru þó ekki einungis með Jacquet í sigtinu. Aðrir valkostir sem félagið skoðar eru varnarmaðurinn Marcos Senesi hjá Bournemouth og hinn ungi miðvörður Jacobo Ramon hjá Como.
Chelsea eru staðráðnir í að styrkja varnarleik sinn og næstu dagar gætu ráðið úrslitum um hvort Jacquet verði næsta stórkaup félagsins.