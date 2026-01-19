fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Birtir myndband eftir innbrot í bifreið sína um helgina – Var hótað með skotvopni fyrir nokkrum mánuðum

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Birtir myndband eftir innbrot í bifreið sína um helgina – Var hótað með skotvopni fyrir nokkrum mánuðum

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 19. janúar 2026 18:30

Leikmaður Tottenham, Destiny Udogie, hefur orðið fyrir enn einni alvarlegri árásinni í Lundúnum, aðeins mánuðum eftir að honum var hótað með skotvopni.

Udogie, sem er 23 ára gamall og leikur í ensku úrvalsdeildinni, birti á samfélagsmiðlum myndband þar sem sjá má að afturrúða á um 150 þúsund punda Range Rover-bifreið hans hafði verið brotin í tætlur. Glerbrot lágu víða um skottið og í bílnum sáust meðal annars herðatré og vatnsbrúsi.

Myndbandinu, sem hann deildi á Snapchat, fylgdi stutt yfirskrift. „Já, góða nótt“. Samkvæmt NeedToKnow uppgötvaði Udogie innbrotið þegar hann sneri heim eftir leik Tottenham gegn West Ham á laugardagskvöldið. Ítalinn var ónotaður varamaður í leiknum, sem West Ham vann 2-1.

Stuðningsmenn brugðust við með reiði og samúð og kölluðu árásina algjörlega óásættanlega. Margir bentu á að Udogie væri lágstemmdur utan vallar, sýndi ekki auð sinn á samfélagsmiðlum og væri þekktur fyrir að styðja góðgerðarmál.

Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem varnarmaðurinn er skotmark slíkra atvika í höfuðborginni, sem vekur miklar áhyggjur um öryggi leikmanna.

