Nýtt verkefni hafið í Hafnarfirði en markið sett hátt – „Það er ekkert annað í boði“

Sunnudagur 18.janúar 2026

Sunnudaginn 18. janúar 2026 15:30

Mynd: DV/KSJ

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Jökull gekk í raðir FH, með nýjan þjálfar í Jóhannesi Karli Guðjónssyni í brúnni, í vetur. Hann var spurður út í markmiðin.

„Við erum aðallega bara að fara í gegnum hvernig leikkerfi við ætlum að nota, hvernig lið við ætlum að vera. Ég held að hann sé svolítið að byrja frá grunni. Það getur verið ótrúlega erfitt og það þarf að sjá hvernig þetta verður í sumar.

En ég með mína standarda hugsa að topp sex sé lágmark, það er ekkert annað í boði. Svo þurfum við að sjá hvers konar lið við ætlum að vera, hvort við ætlum að reyna við topp fjóra eða Evrópusæti. En ég er ótrúlega jákvæður eftir að hafa séð hvernig hann gerir þetta,“ sagði Jökull.

„Hann vill pressubolta og æfingarnar eru með þeim erfiðari sem ég hef séð. Við erum að byggja það upp núna og taktíkin kemur með hægt og rólega.“

Umræðan í heild er í spilaranum.

433Sport
Fyrir 2 dögum
Ríkir gríðarleg bjartsýni hjá United um að fá miðjumanninn næsta sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
Hide picture