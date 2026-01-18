fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Jökull rifjar upp hvað hann sagði við fyrrum stjörnu Manchester United og hefði betur mátt sleppa – „Ég gleymi því aldrei“

433
Sunnudaginn 18. janúar 2026 07:30

Lesa nánar

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Jökull spilaði lengi á Englandi á yngri árum og var á mála hjá Reading í sjö ár. Í þættinum barst það í tal að hefð sé fyrir því að kalla knattspyrnustjóra „boss“ eða „gaffer“ í stað þess að tala um nafn þeirra.

video
play-sharp-fill

Jökull komst heldur betur að þessu er Jaap Stam, fyrrum leikmaður Manchester United og fleiri liða, var við stjórnvölinn.

„Ég gleymi því aldrei þegar ég var 17 ára að koma upp í aðalliðið og kallaði Jaap Stam „Jaap.“ Hann horfði á mig og bara: Ertu eitthvað vangefinn,“ rifjaði Jökull upp og uppskar mikinn hlátur.

Umræðan í heild er í spilaranum.

Sport
Fyrir 2 dögum
Bruno Fernandes áfram í bili en skoðar sín mál í sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hjálpaði Liverpool að vinna Englandsmeistaratitilinn en er nú mættur til starfa hjá Tottenham
Hide picture