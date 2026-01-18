Jökull rifjar upp hvað hann sagði við fyrrum stjörnu Manchester United og hefði betur mátt sleppa – „Ég gleymi því aldrei“

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Jökull spilaði lengi á Englandi á yngri árum og var á mála hjá Reading í sjö ár. Í þættinum barst það í tal að hefð sé fyrir því að kalla knattspyrnustjóra „boss“ eða „gaffer“ í stað þess að tala um nafn þeirra.
Jökull komst heldur betur að þessu er Jaap Stam, fyrrum leikmaður Manchester United og fleiri liða, var við stjórnvölinn.
„Ég gleymi því aldrei þegar ég var 17 ára að koma upp í aðalliðið og kallaði Jaap Stam „Jaap.“ Hann horfði á mig og bara: Ertu eitthvað vangefinn,“ rifjaði Jökull upp og uppskar mikinn hlátur.
