Sunnudagur 18.janúar 2026

„Maður er kominn með ógeð á því að tala um Sir Alex Ferguson“

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Jökull hreinskilinn og segir mikið hafa breyst í fyrra – „Ég get boðið upp á svo miklu meira“

433
Sunnudaginn 18. janúar 2026 19:30

Lesa nánar

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Jökull tók slaginn með uppeldisfélaginu, nýliðum Aftureldingar í Bestu deildinni síðasta sumar. Liðið féll með naumindum og er markvörðurinn kominn í FH núna.

video
play-sharp-fill

„Mér fannst tímabilið í fyrra alls ekki mitt besta. Ég get boðið upp á svo miklu meira. Ég vissi að ég þyrfti að sýna það í þessari deild.“

Miklar breytingar urðu í lífi Jökuls í fyrra.

„Þetta eru engar afsakanir en ég var bara að læra að vera pabbi í fyrra í fyrsta skipti, flytja til Íslands aftur, það er öðruvísi fókus í manni núna.

Ég vil fá allan viðbjóðinn sem fylgir þessu, frá pressunni, frá ykkur. Það er það sem ég lifi á.“

Umræðan í heild er í spilaranum.

Hide picture