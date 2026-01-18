Jökull hreinskilinn og segir mikið hafa breyst í fyrra – „Ég get boðið upp á svo miklu meira“

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Jökull tók slaginn með uppeldisfélaginu, nýliðum Aftureldingar í Bestu deildinni síðasta sumar. Liðið féll með naumindum og er markvörðurinn kominn í FH núna.
„Mér fannst tímabilið í fyrra alls ekki mitt besta. Ég get boðið upp á svo miklu meira. Ég vissi að ég þyrfti að sýna það í þessari deild.“
Miklar breytingar urðu í lífi Jökuls í fyrra.
„Þetta eru engar afsakanir en ég var bara að læra að vera pabbi í fyrra í fyrsta skipti, flytja til Íslands aftur, það er öðruvísi fókus í manni núna.
Ég vil fá allan viðbjóðinn sem fylgir þessu, frá pressunni, frá ykkur. Það er það sem ég lifi á.“
Umræðan í heild er í spilaranum.