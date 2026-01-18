Jökull einlægur: „Gaf mér hamingju aftur, bara í lífinu nánast“

fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

Sunnudaginn 18. janúar 2026 10:00

Mynd: DV/KSJ

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Eins og margir vita yfirgaf Jökull uppeldisfélagið, Aftureldingu, eftir fall úr Bestu deildinni í sumar og gekk í raðir FH. Það var erfið ákvörðun.

„Það er rosalega erfitt að fara í ræktina í Mosó þessa dagana, mér líður bara eins og einhverjum svikara,“ sagði Jökull í gamansömum tón.

„Það kom frétt um daginn að það hafi fundist snákur í Mosó, ég fékk fullt af skilaboðum um hvort það hafi verið ég,“ sagði hann enn fremur og hló.

„Þetta verður alltaf minn heimabær, þó ég sé kominn í annað lið. Ég er að fara að horfa á bróður minn spila á eftir og ég mun mæta á alla leiki.

Afturelding gaf mér hamingju aftur, bara í lífinu nánast. Það er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma og er ótrúlega þakklátur fyrir. Ég óska þeim ótrúlega góðs gengis og verð stuðningsmaður númer eitt,“ sagði Jökull einlægur.

Umræðan í heild er í spilaranum.

