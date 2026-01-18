Jökull einlægur: „Gaf mér hamingju aftur, bara í lífinu nánast“

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Eins og margir vita yfirgaf Jökull uppeldisfélagið, Aftureldingu, eftir fall úr Bestu deildinni í sumar og gekk í raðir FH. Það var erfið ákvörðun.
„Það er rosalega erfitt að fara í ræktina í Mosó þessa dagana, mér líður bara eins og einhverjum svikara,“ sagði Jökull í gamansömum tón.
„Það kom frétt um daginn að það hafi fundist snákur í Mosó, ég fékk fullt af skilaboðum um hvort það hafi verið ég,“ sagði hann enn fremur og hló.
„Þetta verður alltaf minn heimabær, þó ég sé kominn í annað lið. Ég er að fara að horfa á bróður minn spila á eftir og ég mun mæta á alla leiki.
Afturelding gaf mér hamingju aftur, bara í lífinu nánast. Það er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma og er ótrúlega þakklátur fyrir. Ég óska þeim ótrúlega góðs gengis og verð stuðningsmaður númer eitt,“ sagði Jökull einlægur.
Umræðan í heild er í spilaranum.