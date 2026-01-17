Staðfestir hvenær Salah mætir aftur í treyju Liverpool

fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 17. janúar 2026 10:00

Getty Images

Mohamed Salah mun snúa aftur til Liverpool í næstu viku og segir Arne Slot, knattspyrnustjóri félagsins, að hann sé ánægður með endurkomu Egyptans jafnvel þótt hann væri með 15 sóknarmenn í hópnum.

Salah hefur undanfarinn mánuð verið á landsliðsverkefni með Egyptalandi á Afríkukeppninni (AFCON), en mun halda aftur til Merseyside eftir leikinn um þriðja sætið gegn Nígeríu á laugardag.

Áður en hann hélt á mótið vakti Salah mikla athygli með viðtali þar sem hann sagði að „einhver vildi hann ekki lengur í félaginu“ og að samband hans við Slot væri ekki lengur til staðar.

Í kjölfarið var hann utan hóps í 1-0 sigri Liverpool gegn Inter, en kom inn af bekknum og lagði upp mark gegn Brighton fjórum dögum síðar. Slot sagðist þá ekki vita hvort Salah hefði leikið sinn síðasta leik fyrir félagið, en er nú tilbúinn að taka á móti honum aftur.

„Ég er ánægður með að fá hann til baka. Mo hefur verið gífurlega mikilvægur fyrir félagið og fyrir mig,“ sagði Slot.

