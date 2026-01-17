Staðfestir að Palace sé tilbúið að selja Mateta

Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, segir að félagið sé tilbúið að selja Jean-Philippe Mateta ef rétt tilboð berst og ef það samræmist vilja leikmannsins sjálfs.
Mateta á um 18 mánuði eftir af samningi sínum við Palace og hefur vakið töluverða athygli með frammistöðu sinni að undanförnu. Glasner segir stöðuna skýra og að ákvörðunin ráðist bæði af fjárhæð tilboðs og óskum framherjans.
„Staðan er einföld,“ sagði Glasner. „
Það verður til ákveðið verð þar sem Crystal Palace segir: hann á 18 mánuði eftir af samningi sínum og við göngum frá samningi ef JP vill sjálfur fara. Ef enginn borgar þetta verð þá verður JP áfram hjá okkur.“
Glasner sjálfur hefur staðfest að hann hætti í sumar og Marc Guehi er á leið til Palace.
Franski framherjinn hefur verið lykilmaður í liði Palace og er mikilvægur í leikskipulagi Glasners. Forráðamenn félagsins eru því ekki undir þrýstingi að selja hann nema skilyrðin séu hagstæð.
Glasner leggur áherslu á að virða vilja leikmannsins og tryggja hagsmuni félagsins, en framtíð Mateta gæti því ráðist á næstu mánuðum ef áhugasamir kaupendur stíga fram.