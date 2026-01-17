fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 17. janúar 2026 17:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Harry Maguire gæti endurheimt sambandið við fyrrverandi liðsfélaga sína hjá Manchester United, Scott McTominay og Rasmus Højlund, þar sem Napoli er sagt vera eitt af þremur félögum í Serie A sem hafa áhuga á að fá hann í janúarglugganum.

Miðvörðurinn, sem er 32 ára gamall, á óljósa framtíð á Old Trafford en aðeins eru sex mánuðir eftir af samningi hans við félagið.

Samkvæmt ítalska miðlinum TuttoMercatoWeb er Maguire nú í miðju harðrar baráttu milli þriggja ítalskra félaga.

Ríkjandi meistarar Ítalíu, Napoli, eru sagðir fylgjast grannt með stöðunni, ásamt Inter Mílanó og Fiorentina. Allir þrír klúbbarnir hafa áhuga á að styrkja varnarleik sinn með reynslumiklum miðverði.

Til þess að félagaskiptin geti orðið að veruleika þyrfti Maguire þó að sætta sig við verulega launalækkun. Hann er nú sagður vera á um 190 þúsund punda vikulaunum hjá Manchester United, upphæð sem ítölsku félögin eiga erfitt með að jafna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Jökull ætlar aftur út – „Ég vil ekki hljóma eins og einhver egóisti“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Hvetur yfirmenn sína til að opna veskið fyrir Gumma Tóta
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Staðfestir að Palace sé tilbúið að selja Mateta
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Staðfestir hvenær Salah mætir aftur í treyju Liverpool
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Carrick svarar fyrir pillur sem hann fékk frá Keane
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Carrick svarar fyrir pillur sem hann fékk frá Keane
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Telja sig vera með arftaka kláran ef Maguire fer í sumar

Telja sig vera með arftaka kláran ef Maguire fer í sumar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Leeds vilja kaupa framherjann öfluga
433Sport
Í gær
Keane heldur áfram og hjólar nú fast í eiginkonu Carrick – Ástæðan grafin upp
433Sport
Í gær

Gagnrýnd fyrir að vera léttklædd í skítakulda – Í gegnsæjum fötum í fjallinu

Gagnrýnd fyrir að vera léttklædd í skítakulda – Í gegnsæjum fötum í fjallinu
433Sport
Í gær

Antonio Conte sendir alla tertuna á Ruben Amorim

Antonio Conte sendir alla tertuna á Ruben Amorim
433Sport
Í gær
Hátt í 600 kvartanir vegna Neville
433Sport
Í gær

Albert að fá öflugan samherja úr ensku úrvalsdeildinni

Albert að fá öflugan samherja úr ensku úrvalsdeildinni
433Sport
Í gær
Segir að aðstoðarmaður Carrick muni laga stórt vandamál – Hafa lengi unnið saman
433Sport
Í gær
Gummi Tóta fundaði með FH í gær
433Sport
Í gær

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur
433Sport
Í gær

Glasner staðfestir að hann fari í sumar – Afþakkar nýjan samning

Glasner staðfestir að hann fari í sumar – Afþakkar nýjan samning
433Sport
Í gær
Staðfest að Marc Guehi er á leið til City – Verðmiðinn vekur athygli
Sport
Í gær
Glazer fjölskyldan skellir verðmiða á United og sagðir opnir fyrir sölu
433Sport
Í gær

Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf

Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf
433Sport
Í gær
Keane tætti Neville og United í sig – Gagnrýnir harðlega þá menn sem fengu starf í vikunni
433Sport
Í gær
KR í samstarf í Gana
433Sport
Í gær
Fjármáladeild United á nálum – Stefnir í mígandi tap á rekstrinum á þessu tímabili
433Sport
Í gær

Sjá ekki not fyrir leikmann Arsenal og vilja senda hann til baka

Sjá ekki not fyrir leikmann Arsenal og vilja senda hann til baka
433Sport
Í gær

Maguire að taka óvænt skref?

Maguire að taka óvænt skref?
433Sport
Í gær
Vilja að HM verði tekið af Bandaríkjunum með skömmum fyrirvara
433Sport
Í gær

Ríkir gríðarleg bjartsýni hjá United um að fá miðjumanninn næsta sumar

Ríkir gríðarleg bjartsýni hjá United um að fá miðjumanninn næsta sumar
433Sport
Í gær
Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
433Sport
Í gær
Segir hann fullkominn fyrir United og nefnir hvers vegna
Sport
Í gær

Bruno Fernandes áfram í bili en skoðar sín mál í sumar

Bruno Fernandes áfram í bili en skoðar sín mál í sumar
433Sport
Í gær

Hjálpaði Liverpool að vinna Englandsmeistaratitilinn en er nú mættur til starfa hjá Tottenham

Hjálpaði Liverpool að vinna Englandsmeistaratitilinn en er nú mættur til starfa hjá Tottenham
433Sport
Í gær
Fer frá Chelsea eftir misheppnaða dvöl og heldur til liðsins sem hann hafnaði í sumar
433Sport
Í gær
Vill vera áfram hjá Liverpool en segir stöðuna flókna