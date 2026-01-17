Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar

Harry Maguire gæti endurheimt sambandið við fyrrverandi liðsfélaga sína hjá Manchester United, Scott McTominay og Rasmus Højlund, þar sem Napoli er sagt vera eitt af þremur félögum í Serie A sem hafa áhuga á að fá hann í janúarglugganum.
Miðvörðurinn, sem er 32 ára gamall, á óljósa framtíð á Old Trafford en aðeins eru sex mánuðir eftir af samningi hans við félagið.
Samkvæmt ítalska miðlinum TuttoMercatoWeb er Maguire nú í miðju harðrar baráttu milli þriggja ítalskra félaga.
Ríkjandi meistarar Ítalíu, Napoli, eru sagðir fylgjast grannt með stöðunni, ásamt Inter Mílanó og Fiorentina. Allir þrír klúbbarnir hafa áhuga á að styrkja varnarleik sinn með reynslumiklum miðverði.
Til þess að félagaskiptin geti orðið að veruleika þyrfti Maguire þó að sætta sig við verulega launalækkun. Hann er nú sagður vera á um 190 þúsund punda vikulaunum hjá Manchester United, upphæð sem ítölsku félögin eiga erfitt með að jafna.