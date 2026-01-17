Líst afar vel á Jóa Kalla – „Hann er ekkert að grínast“

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Jökull gekk í raðir FH í vetur frá Aftureldingu. Hann er afar glaður með fyrstu vikurnar hjá Hafnarfjarðarfélaginu.
„Þetta er búið að vera geggjað. Strákarnir eru búnir að vera stórkostlegir. Það er ekkert grín að fá gæja eins og mig inn í liðið, ég er stórfurðulegur,“ sagði Jökull og hló.
Jóhannes Karl Guðjónsson tók við sem þjálfari FH af Heimi Guðjónssyni í vetur.
„Jói Kalli er geggjaður. Hann er ekkert að grínast og er strax kominn með sína hugmyndafræði, hvernig hann vill hafa þetta. Það er fundur á hverjum degi og allt ótrúlega fagmannlegt, æfingaaðstaðan, gymmið. Ég elska þetta.“
Umræðan í heild er í spilaranum.