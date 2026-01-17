fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

Enski boltinn

Möguleiki á því að Maguire og Albert Guðmundsson verði liðsfélagar

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Líst afar vel á Jóa Kalla – „Hann er ekkert að grínast“

433
Laugardaginn 17. janúar 2026 19:30

Jóhannes Karl Guðjónsson / Ernir/Torg

Lesa nánar

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Jökull gekk í raðir FH í vetur frá Aftureldingu. Hann er afar glaður með fyrstu vikurnar hjá Hafnarfjarðarfélaginu.

HB_ITR702_NET.mp4
play-sharp-fill

HB_ITR702_NET.mp4

„Þetta er búið að vera geggjað. Strákarnir eru búnir að vera stórkostlegir. Það er ekkert grín að fá gæja eins og mig inn í liðið, ég er stórfurðulegur,“ sagði Jökull og hló.

Jóhannes Karl Guðjónsson tók við sem þjálfari FH af Heimi Guðjónssyni í vetur.

„Jói Kalli er geggjaður. Hann er ekkert að grínast og er strax kominn með sína hugmyndafræði, hvernig hann vill hafa þetta. Það er fundur á hverjum degi og allt ótrúlega fagmannlegt, æfingaaðstaðan, gymmið. Ég elska þetta.“

Umræðan í heild er í spilaranum.

