Jökull ætlar aftur út – „Ég vil ekki hljóma eins og einhver egóisti“

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Jökull gekk nýlega í raðir FH frá Aftureldingu. Hann var lengi í Reading á yngri árum og mikið lánaður út í ensku neðri deildarinnar. Stefnir hann aftur út?
„Já. Hugarfarið mitt er bara að það er núna eða aldrei. Ég vil ekki hljóma eins og einhver egóisti en mér finnst ég vera það góður markvörður að ég geti það. Ég hef mikla reynslu, spilaði lengi á Englandi. Ég elska að spila á Íslandi en ég þarf að stefna á það og ég mun gera það.“
Umræðan í heild er í spilaranum.