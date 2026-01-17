Hvetur yfirmenn sína til að opna veskið fyrir Gumma Tóta

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Guðmundur Þórarinsson er á heimleið eftir farsælan feril í atvinnumennsku. Jökull væri til í að fá hann í FH, en hann gekk sjálfur í raðir félagsins í vetur.
„Það væri sterkt að fá hann inn með hans reynslu, bara sturlað,“ sagði Jökull.
Jökull gæti fengið ósk sína uppfyllta, en eins og 433.is greindi frá í gær fundaði Guðmundur með FH í vikunni.
