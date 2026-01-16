Van Nistelrooy ráðinn inn sem aðstoðarþjálfari hollenska landsliðsins

Ruud van Nistelrooy hefur gengið til liðs við þjálfarateymi hollenska landsliðsins í aðdraganda Heimsmeistaramótsins, þar sem hann mun gegna starfi aðstoðarþjálfara undir stjórn Ronalds Koeman.
Van Nistelrooy, sem er 49 ára gamall, er einn markahæsti leikmaður í sögu hollenska landsliðsins en hann skoraði 35 mörk í 70 landsleikjum á ferlinum.
Hann hefur hins vegar verið án starfs síðan hann var rekinn frá Leicester City í lok síðasta tímabils, eftir stutt og erfiðan tíma hjá félaginu.
Ráðning hans í þjálfarateymi landsliðsins markar endurkomu hans í fótboltann á hæsta stigi og er talið að reynsla hans sem fyrrum heimsklassasóknarmaður muni nýtast hollenska liðinu vel. Van Nistelrooy hefur áður starfað sem þjálfari hjá PSV Eindhoven og einnig sinnt störfum innan yngri flokka.
Athyglisvert er að van Nistelrooy var einn af þremur þjálfurum sem Manchester United ræddi við fyrr í vikunni, áður en Michael Carrick var staðfestur sem aðalþjálfari félagsins út tímabilið.