Telja sig vera með arftaka kláran ef Maguire fer í sumar

Manchester United er sagt vera að skoða varnarmanninn Murillo hjá Nottingham Forest sem mögulegan langtíma arftaka Harry Maguire.
Murillo, sem er 23 ára gamall og landsliðsmaður Brasilíu, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína með Forest í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.
Hann hefur verið lykilmaður í varnarlínu félagsins og sýnt mikinn styrk, hraða og öryggi með boltann, eiginleika sem United eru sagðir leita eftir í nýjum miðverði.
Forráðamenn Manchester United eru að endurskipuleggja varnarlínuna til framtíðar, þar sem óvissa ríkir um framtíð Maguire á Old Trafford. Enski landsliðsmaðurinn á aðeins stutt eftir af samningi sínum og hefur verið orðaður við brottför.
Murillo er talinn passa vel inn í hugmyndafræði United og gæti orðið mikilvæg fjárfesting til lengri tíma litið. Nottingham Forest eru þó ólíklegir til að láta lykilmann sinn fara án verulegs kaupverðs og því yrðu möguleg félagaskipti bæði flókin og kostnaðarsöm.