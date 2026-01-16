Segir að aðstoðarmaður Carrick muni laga stórt vandamál – Hafa lengi unnið saman

Ráðning Steve Holland sem aðstoðarþjálfara Michael Carrick á sex mánaða tímabili hans sem aðalþjálfari Manchester United mun hjálpa til við að laga lekann varnarleik liðsins, að mati Harry Maguire.
Holland kemur til félagsins með mikla reynslu, en hann starfaði síðast í átta ár sem aðstoðarþjálfari enska landsliðsins undir stjórn Gareth Southgate. Á þeim tíma var Maguire lykilmaður í varnarlínu Englands og þekkir hann því Holland afar vel. Enska landsliðið þótti traust í vörn stóran hluta af valdatíð Southgate og fékk aðeins á sig tvö mörk í sjö leikjum á leið sinni í úrslit EM 2024, áður en liðið laut í lægra haldi fyrir Ítalíu.
Holland tekur nú við liði Manchester United sem hefur fengið á sig 32 mörk í 21 leik á tímabilinu, sem er verra en hjá öllum liðum nema þeim sex neðstu í deildinni. Maguire er sannfærður um að Holland geti snúið þessari þróun við.
„Við höfum verið mjög slakir í báðum teigum,“ sagði Maguire í samtali við Sky Sports. „Við höfum ekki varið teiginn okkar vel á þessu ári og fengið á okkur alltof mörg auðveld mörk.“
Hann bætti við að Holland væri frábær þjálfari sem legði mikla áherslu á skipulag, agaðan varnarleik og grunnatriði. „Hann er taktískt mjög sterkur og kennir mönnum einfaldlega hvernig á að halda boltanum úr netinu,“ sagði Maguire, sem telur að Holland muni gegna lykilhlutverki í að bæta varnarleik United á næstu mánuðum.