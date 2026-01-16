Leeds vilja kaupa framherjann öfluga

Leeds United hefur haft samband við Wolves og kannað möguleikann á að fá framherjann Jørgen Strand Larsen til liðs við sig.
Strand Larsen, sem er 25 ára gamall, er metinn á um 40 milljónir punda af Wolves og hefur einnig vakið áhuga fleiri félaga í ensku úrvalsdeildinni.
Þar á meðal eru West Ham, Nottingham Forest og Crystal Palace, sem gerir stöðuna flóknari fyrir Leeds.
Forráðamenn Leeds eru meðvitaðir um harða samkeppni um Norðmanninn og þurfa jafnframt að gæta varfærni vegna reglna um fjárhagslegt sjálfbærni (PSR) í þessum félagaskiptaglugga. Að svo stöddu hafa þeir aðeins látið Wolves vita af áhuga sínum, án þess að leggja fram formlegt tilboð.
Brottfarir úr leikmannahópnum gætu skapað svigrúm fyrir ný kaup. Jack Harrison er til dæmis sagður vera á leið í lán til Fiorentina, með kauprétt upp á sex milljónir punda. Í framlínunni er Joel Piroe einnig eftirsóttur, meðal annars af Celtic, en hann hefur ekki verið í byrjunarliði Leeds í deildinni síðan í ágúst og gæti verið augljós kostur til að afla fjármagns fyrir nýja leikmenn.