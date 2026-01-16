Keane heldur áfram og hjólar nú fast í eiginkonu Carrick – Ástæðan grafin upp

Myndband frá því fyrir tólf árum af hárbeittum ummælum Roy Keane um viðtal Michael Carrick hefur farið eins og eldur í sinu á netinu og er talið marka upphaf langvarandi illdeilna þeirra.
Á fimmtudag vakti Keane, goðsögn Manchester United, mikla athygli þegar hann lét óvænt og umdeild ummæli falla um eiginkonu Carrick, Lisu Roughead, í nýjasta þætti hlaðvarpsins Stick to Football.
„Eiginkona hans getur alltaf stokkið inn ef Carrick stendur sig ekki, hún er stundum ansi kjaftfor. Hún er líklega að halda liðsfundinn,“ sagði Keane og kveikti þar með storm á samfélagsmiðlum.
Roy Keane was out of order using his massive platform to have a go at Carrick's wife today.
For background, on Twitter she called him a c**t following Keano's comments in the video below. She deleted her post and apologised for it.
Ummælin rifjuðu upp gömul sár frá árinu 2014 þegar stutt orðaskipti urðu milli Keane og Lisu. Netverjar hafa nú grafið upp myndbandið sem talið er hafa hrundið öllu af stað. Þar sést Carrick í viðtali við Gabriel Clarke hjá ITV eftir dapurt 2-0 tap Manchester United gegn Olympiacos í Meistaradeildinni.
Carrick, sem virtist niðurbrotinn, sagði í viðtalinu að ábyrgðin væri sameiginleg og að liðið væri enn inni í einvíginu fyrir seinni leikinn.
Eftir að Keane gagnrýndi frammistöðuna harkalega brást Lisa við á samfélagsmiðlum og kallaði Keane „Fávita“ sem segði hvað sem er til að framkalla viðbrögð. Hún eyddi færslunni fljótlega og bætti við að tilfinningarnar hefðu hlaupið með sig í gönur.
Deilan virðist því eiga sér langa sögu og er enn á ný komin í sviðsljósið.