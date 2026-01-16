Gummi Tóta fundaði með FH í gær

Guðmundur Þórarinsson fundaði með FH í gær en hann er á heimleið eftir farsælan feril í atvinnumennsku.
Þetta herma öruggar heimildir 433.is en Guðmundur sást í Kaplakrika í gær.
Guðmundur sem er 33 ára gamall hefur staðfest að hann sé á heimleið, hann fékk samningi sínum við FC Noah í Armeníu rift á dögunum.
Guðmundur getur leikið bæði sem bakvörður og miðjumaður og vilja FH-ingar fá hann í sínar raðir. Jóhannes Karl Guðjónsson tók við þjálfun FH í vetur.
Guðmundur hefur verið atvinnumaður í tólf ár en líklegt er að fleiri lið en FH reyni að klófesta hann.
Þessi öflugi leikmaður hefur verið farsæll á ferli sínum og orðið landsmeistari í Armeníu, Noregi og í Bandaríkjunum.