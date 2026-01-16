Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni

Kærasta Conor Gallagher, sem hefur vakið mikla athygli fyrir útlit sitt, er snúin aftur til Englands og viðurkennir að „lífið sé galið“ eftir að hafa yfirgefið Madríd og flutt til Norður-Lundúna fyrr í vikunni.
Glæsileiki ensku úrvalsdeildarinnar hefur tekið á móti einni mest áberandi WAG-persónu deildarinnar á ný, í kjölfar nýjustu félagaskipta Tottenham Hotspur.
Spurs hafa fengið Gallagher aftur til Englands eftir tíma hans hjá Atlético Madrid, og miðjumaðurinn lenti í Norður-Lundúnum hönd í hönd með kærustu sinni, fyrirsætunni Aine May Kennedy.
Kennedy greindi frá vendingum á samfélagsmiðlum og birti mynd af parinu um borð í einkaþotu. „Þetta var bara venjulegur mánudagsmorgunn þar til síminn hringdi… Lífið er galið. Við erum að fara heim, á sama tíma og við yfirgefum borg sem við munum alltaf kalla heimili,“ skrifaði hún.
Hún bætti við að breytingarnar hefðu verið hraðar. „Eina mínútuna erum við að elda kvöldmat, þá næstu að pakka töskum. Þú ert bestur, CG. Þetta verður frábært. Ég er svo ánægð og spennt fyrir þig að hefja nýjan kafla. COYS.“
Flutningurinn markar nýtt upphaf fyrir Gallagher hjá Tottenham, þar sem miklar væntingar eru bundnar við framlag hans á miðjunni.