Vill vera áfram hjá Liverpool en segir stöðuna flókna

Andy Robertson segist vilja vera áfram hjá Liverpool þó að samningur hans renni út í sumar, en hann viðurkennir að framtíðin sé óljós þar sem hann vilji fá að spila reglulega.
Skotinn, sem er 31 árs, á aðeins fimm mánuði eftir af samningi sínum og hefur átt í viðræðum við forráðamenn félagsins.
„Já, ég vil vera áfram, en þetta er erfið spurning. Við þurfum að sjá hvort það sé möguleiki á áframhaldandi samningi eða hvort aðrir kostir séu í boði. Ég þarf að setjast niður með fjölskyldunni og taka ákvörðun,“ segir Robertson.
Robertson hefur spilað 362 leiki fyrir Liverpool síðan hann kom frá Hull City árið 2017, en hefur aðeins byrjað fjóra leiki í úrvalsdeildinni á tímabilinu.
„Ég er leikmaður sem vill alltaf vera á vellinum. Ég hef spilað í gegnum meiðsli og þegar ég var langt frá því að vera í toppformi. Núna er hlutverkið mitt öðruvísi.“
Hann staðfesti að sambandið við félagið væri gott. „Ég hef gefið þessu félagi allt í átta og hálft ár og Liverpool hefur komið vel fram við mig. Það er gagnkvæm virðing, við sjáum hvað setur.“