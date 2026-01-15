fbpx
Umdeild fyrirsæta tjáir ást sína á nýrri og yngri stjörnu – Sparaði ekki stóru orðin

433
Fimmtudaginn 15. janúar 2026 20:30

Lesa nánar

Suzy Cortez, fyrirsæta og einn harðasti stuðningsmaður Lionel Messi, hefur tjáð ást sína á nýrri knattspyrnustjörnu.

Cortez hefur um árabil verið þekkt fyrir mikla aðdáun á Messi og er með fjölda húðflúra honum til heiðurs, þar á meðal nafn hans, myndir og treyjunúmerið 10.

Cortez hefur þó gengið of langt á köflum og er talið að eiginkona Messi hafi látið banna henni að mæta á leiki á tímabili.

Messi er ekki að yngjast og er kominn til Inter Miami í Bandaríkjunum eins og flestir vita. Hann sló auðvitað í gegn hjá Barcelona og nú hefur Cortez tjáð ást sína á skærustu stjörnu liðsins í dag, Lamine Yamal.

„Það er nýtt upphaf hjá Barcelona. Tían er í frábærum höndum. Lamine Yamal er stærri en Vinicius Junior og Kylian Mbappe til samans,“ segir Cortez um þennan 18 ára gamla leikmann.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

