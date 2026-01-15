Samuel Eto’o fær langt bann og sekt fyrir hegðun sína – Sturlaðist í stúkunni

Forseti knattspyrnusambands Kamerún, Samuel Eto’o, hefur verið úrskurðaður í fjögurra leikja bann og sektaður um 15 þúsund pund vegna óásættanlegrar hegðunar í leik Kamerún gegn Marokkó á Afríkukeppni landsliða.
Eto’o, sem er 44 ára, á að baki glæsilegan leikferil með landsliði Kamerún og lék meðal annars með Barcelona og Inter Milan. Hann hefur síðustu fjögur ár gegnt embætti forseta knattspyrnusambands Kamerún.
Í átta liða úrslitum gegn gestgjöfunum í Marokkó síðasta föstudag sást Eto’o missa stjórn á skapi sínu vegna dómaraákvarðana. Hann sat nálægt fulltrúum marokkóska knattspyrnusambandsins og stóð upp, veifandi höndum og látandi í ljós mikla óánægju í þeirra átt í um hálfa mínútu.
Eftir leikinn greindi aga- og siðanefnd Knattspyrnusambands Afríku (CAF) frá því að Eto’o hefði brotið gegn grundvallarreglum um drengskap í íþróttum. Bannið tekur gildi strax og mun Eto’o því ekki mega sinna hlutverki sínu við næstu fjóra landsleiki Kamerún.
Málið hefur vakið töluverða athygli, enda Eto’o einn þekktasti knattspyrnumaður álfunnar á síðari árum.
🚨Samuel Eto’o a piqué une colère noire en tribunes !#Maroc🇲🇦 #Cameroun 🇨🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/v2atQ0yQk1
— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) January 9, 2026