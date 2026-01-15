fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Enzo efstur á blaði hjá PSG – Sagður íhuga stöðu sína eftir brottrekstur á nýársdag

90 Mínútur

Íþróttavikan x Handkastið – Stóri upphitunarþátturinn fyrir EM

433
433Sport

Samuel Eto’o fær langt bann og sekt fyrir hegðun sína – Sturlaðist í stúkunni

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 15. janúar 2026 13:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Forseti knattspyrnusambands Kamerún, Samuel Eto’o, hefur verið úrskurðaður í fjögurra leikja bann og sektaður um 15 þúsund pund vegna óásættanlegrar hegðunar í leik Kamerún gegn Marokkó á Afríkukeppni landsliða.

Eto’o, sem er 44 ára, á að baki glæsilegan leikferil með landsliði Kamerún og lék meðal annars með Barcelona og Inter Milan. Hann hefur síðustu fjögur ár gegnt embætti forseta knattspyrnusambands Kamerún.

Í átta liða úrslitum gegn gestgjöfunum í Marokkó síðasta föstudag sást Eto’o missa stjórn á skapi sínu vegna dómaraákvarðana. Hann sat nálægt fulltrúum marokkóska knattspyrnusambandsins og stóð upp, veifandi höndum og látandi í ljós mikla óánægju í þeirra átt í um hálfa mínútu.

Eftir leikinn greindi aga- og siðanefnd Knattspyrnusambands Afríku (CAF) frá því að Eto’o hefði brotið gegn grundvallarreglum um drengskap í íþróttum. Bannið tekur gildi strax og mun Eto’o því ekki mega sinna hlutverki sínu við næstu fjóra landsleiki Kamerún.

Málið hefur vakið töluverða athygli, enda Eto’o einn þekktasti knattspyrnumaður álfunnar á síðari árum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 9 mínútum
Samuel Eto’o fær langt bann og sekt fyrir hegðun sína – Sturlaðist í stúkunni
433Sport
Fyrir 39 mínútum
Niðurskurður á Sýn nær inn í þáttagerð um enska boltann – Varsjáinni kippt af dagskrá
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Enzo efstur á blaði hjá PSG – Sagður íhuga stöðu sína eftir brottrekstur á nýársdag
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ratcliffe lækkar verðmiðann hressilega til að reyna að losna við félagið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Eigendur United funduðu á æfingasvæðinu í dag – Glazer og Ratcliffe á svæðinu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Tíðindi berast af Jurgen Klopp – Sagður spenntur fyrir því að taka við Real Madrid í sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Markmiðin hjá einum besta leikmanni Arsenal opinberuð – Setti þau upp á vegg heima hjá sér
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Amorim ætlaði að segja upp hjá United – Eitt símtal breytti hins vegar öllu

Mest lesið

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg
„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“
Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum

Nýlegt

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Markmiðin hjá einum besta leikmanni Arsenal opinberuð – Setti þau upp á vegg heima hjá sér
Amorim ætlaði að segja upp hjá United – Eitt símtal breytti hins vegar öllu
Alonso efstur á blaði þegar kemur að stóru starfi á Englandi
Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 
Sló í gegn um aldamótin í vinsælum þáttum – Óþekkjanlegur í dag
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Stór meirihluti telur það í lagi að horfa á ólögleg streymi
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

City ætlar að láta til skara skríða en símtöl berast frá Þýskalandi

City ætlar að láta til skara skríða en símtöl berast frá Þýskalandi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Steinhissa þegar hann uppljóstraði því hver var barnapían – Þessi þekkta kona hefur sterkar tengingar við Ísland
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Everton og Forest berjast um sama öfluga framherjann
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Vel heppnuð aðgerð og vonast til að allt fari vel að lokum

Vel heppnuð aðgerð og vonast til að allt fari vel að lokum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Tottenham með heftið á lofti – Souza næstur inn um dyrnar

Tottenham með heftið á lofti – Souza næstur inn um dyrnar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Garnacho skoraði tvö til að halda Chelsea á lífi – Gyokeres í stuði hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Ótti í herbúðum United um að Bruno hafi fengið nóg og vilji burt

Ótti í herbúðum United um að Bruno hafi fengið nóg og vilji burt
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Hættur eftir að hafa verið atvinnulaus í hálft ár
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Bonnie Blue blandar sér í málin – Klár í að sofa hjá þeim öllum til að losa um streitu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Boðar það að funda með Sterling sem gæti fengið annað tækifæri hjá Chelsea

Boðar það að funda með Sterling sem gæti fengið annað tækifæri hjá Chelsea
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

United skoðar að sækja sér tæpa 2 milljarða með ferð til Sádí Arabíu

United skoðar að sækja sér tæpa 2 milljarða með ferð til Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Bellingham brjálaður og sendir frá sér yfirlýsingu – Segir fjölmiðla ljúga
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Telur það galið að taka áhættu með Cole Palmer

Telur það galið að taka áhættu með Cole Palmer
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Talið að Alonso hafi tapað klefanum þegar hann trylltist – Sakaði leikmenn um að haga sér eins og leikskólakrakkar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Vilja fá hann til London strax í þessum mánuði eftir frammistöðuna í Afríkukeppninni
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Tottenham staðfestir kaup á enska landsliðsmanninum – Fer í númerið sem Gylfi bar hjá Spurs
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Fabregas vill þrælefnilegan Svía

Fabregas vill þrælefnilegan Svía
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Verulega pirraður á dómgæslunni – „Erum orðnir vanir þessu“

Verulega pirraður á dómgæslunni – „Erum orðnir vanir þessu“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Manchester United fengið erfiðustu mótherjana
433Sport
Í gær

Ná ekki samkomulagi um nýjan samning vegna launakrafa – Ítalirnir setja allt á fullt til að reyna að fá hann

Ná ekki samkomulagi um nýjan samning vegna launakrafa – Ítalirnir setja allt á fullt til að reyna að fá hann
433Sport
Í gær
Svona raðast leikirnir í Bestu deildinni – Svakalegur slagur í fyrsta leik
433Sport
Í gær
Alonso mátaður við stjórastólinn hjá þremur liðum – Tvö þeirra á Englandi
433Sport
Í gær

Miðsvæðið áfram í forgangi á Old Trafford – Þessir fjórir eru á blaði

Miðsvæðið áfram í forgangi á Old Trafford – Þessir fjórir eru á blaði
433Sport
Í gær

Tekur áhugavert skref til Bandaríkjanna

Tekur áhugavert skref til Bandaríkjanna
433Sport
Í gær
Bellingham ósáttur við fréttaflutning – „Þetta er bara bull“
433Sport
Í gær
Segist hafa verið hrakinn á brott vegna kynhneigðar sinnar – Vissi af hópspjalli þar sem gert var lítið úr honum