Ratcliffe lækkar verðmiðann hressilega til að reyna að losna við félagið

Sir Jim Ratcliffe hefur lækkað söluverð sitt á franska knattspyrnufélaginu OGC Nice eftir að áhugi kaupenda reyndist minni en vonast var eftir.
Ratcliffe, sem einnig er eigandi INEOS og stór hluthafi í Manchester United, hafði upphaflega sett verðmiða upp á um 217 milljónir punda á Nice. Samkvæmt Bloomberg hafa hugsanlegir kaupendur þó verið tregir til að greiða slíka upphæð og því hefur hann ákveðið að lækka verðið verulega.
Nýtt ásett verð félagsins er nú talið vera um 173 milljónir punda. Þrátt fyrir lækkunina er verðið enn talið hátt miðað við fjárhagsstöðu félagsins og árangur þess á vellinum undanfarin ár, sem hefur gert viðræður við áhugasama aðila erfiðar.
Ratcliffe keypti OGC Nice árið 2019 í gegnum INEOS-samsteypuna, en eftir að hann eignaðist hlut í Manchester United hefur áhersla hans færst í auknum mæli yfir á enska stórliðið. Reglur um eignarhald á fleiri en einu félagi í evrópskum keppnum hafa einnig aukið þrýsting á að selja Nice.
Lækkun á söluverðinu er talin til marks um vilja Ratcliffe til að ljúka sölunni, þó enn sé óljóst hvort nýr kaupandi finnist á næstunni. Framtíð OGC Nice er því áfram í óvissu á meðan viðræður halda áfram.