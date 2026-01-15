Nýi maðurinn tók mistökin á sig

Liam Rosenior, nýr stjóri Chelsea, sagðist bera ábyrgð á mistökum markvarðarins Robert Sanchez eftir 3-2 tap í fyrri leik enska deildabikarsins gegn Arsenal í gærkvöldi.
Sanchez missti boltann eftir hornspyrnu Declan Rice á 7. mínútu sem leiddi til þess að Ben White skoraði, auk þess sem hann missti fyrirgjöf White frá sér á 49. mínútu sem Viktor Gyokeres nýtti sér til að tvöfalda forystu Arsenal.
„Ég sagði honum fyrir leikinn að þegar leikmenn mínir gera mistök þá ber ég ábyrgð. Það er á mér,“ sagði Rosenior, sem tók við stjórn liðsins 6. janúar eftir að Enzo Maresca var rekinn.
„Þetta er fyrsti leikur Rob með mér, ég hef haft tvo daga til að vinna með honum. Verkefni mitt er að hjálpa, ekki að kenna um,“ sagði hann enn fremur.
Chelsea, sem er í 8. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 31 stig, tekur næst á móti Brentford á laugardag.