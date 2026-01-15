Myndband: Hópslagsmál eftir þetta athæfi Toney í Sádí í gær

Ivan Toney var miðpunktur mikilla láta í Sádi-Arabíu í gær þegar Al-Ahli sigraði Al-Taawoun 2-1.
Enski framherjinn skoraði sigurmarkið úr vítaspyrnu á 14. mínútu uppbótartíma og tryggði Al-Ahli dýrmætan sigur. Þetta var tíunda deildarmark Toney í aðeins 13 leikjum á tímabilinu.
Markvörður Al-Taawoun reyndi að koma Toney úr jafnvægi fyrir vítaspyrnuna en árangurs. Toney gerði svo grín að honum eftir að hann skoraði.
Það féll í grýttan jarðveg hjá leikmönnum Al-Taawoun og í kjölfarið blossuðu upp hópslagsmál milli liðanna.
Síðan Toney gekk til liðs við Al Ahli frá Brentford í ágúst 2024 hefur hann skorað 48 mörk og lagt upp 12 í öllum keppnum og hjálpaði hann liðinu að vinna Meistaradeild Asíu í vor.
When Ivan Toney had a penalty in the final minute, Al Taawoun goalkeeper Mailson told Toney to shoot to the keepers left.
Toney then shot to the keepers left, scored to win the game and then proceeded to mock the keeper…
Brilliant 👏🤣🤣 pic.twitter.com/f8qRXPbY8X
