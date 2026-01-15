Fer frá Chelsea eftir misheppnaða dvöl og heldur til liðsins sem hann hafnaði í sumar

Chelsea hyggst rifta lánssamningi Facundo Buonanotte og ryðja þannig brautina fyrir Argentínumanninn til að ganga í raðir Leeds United.
Chelsea tryggði sér Buonanotte á láni frá Brighton á lokadegi sumargluggans en dvölin á Stamford Bridge hefur ekki gengið eftir óskum. Þessi 21 árs gamli sóknarsinnaði miðjumaður hefur aðeins komið við sögu í átta leikjum á tímabilinu og fengið einungis 46 mínútur í úrvalsdeildinni. Hann skoraði eitt mark, gegn Lincoln City í deildabikarnum.
Samkvæmt Fabrizio Romano mun Chelsea nú binda endi á lánssamninginn fyrr og senda leikmanninn aftur til Brighton, áður en hann fer á láni til Leeds. Buonanotte hafnaði Leeds til að ganga í raðir Chelsea en fer þangað nú.
Buonanotte sló snemma í gegn hjá Brighton eftir komu sína 2023 og lék 50 leiki á tveimur tímabilum. Hann hefur hins vegar ekki átt upp á pallborðið síðan Fabian Hurzeler tók við liðinu. Hann lék á láni hjá Leicester í fyrra.
Leeds vonast til að Buonanotte geti styrkt sóknarleikinn í baráttunni um að tryggja sæti sitt í úrvalsdeildinni.