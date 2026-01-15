Enzo efstur á blaði hjá PSG – Sagður íhuga stöðu sína eftir brottrekstur á nýársdag

Paris Saint-Germain eru sagt íhuga að gera tilraun til að fá miðjumanninn Enzo Fernández frá Chelsea, samkvæmt frönskum fjölmiðlum.
Fernández gekk til liðs við Chelsea árið 2023 fyrir metupphæð í Bretlandi á þeim tíma, 107 milljónir punda.
Nú er framtíð hans á Stamford Bridge sögð óljós eftir að Enzo Maresca var óvænt rekinn fyrr í þessum mánuði. Maresca var látinn fara á nýársdag eftir harkalegt uppnám í samskiptum við yfirstjórn félagsins og Liam Rosenior tók við starfinu í kjölfarið.
Fernández átti gott samband við Maresca og sagðist vera „leiður“ yfir brottrekstrinum þegar hann tjáði sig eftir að hafa jafnað leikinn gegn Manchester City á lokamínútum 4. janúar.
Nú greinir L’Equipe frá því að heimsmeistarinn frá 2022 sé að skoða stöðu sína og sé orðinn eitt helsta skotmark PSG til lengri tíma.
PSG, sem unnu Meistaradeildina á síðustu leiktíð, vilja styrkja miðjuna í kringum lykilmanninn Vitinha. Frammistaða João Neves og Fabián Ruiz hefur vakið spurningar að undanförnu þrátt fyrir sterkt síðasta tímabil.
PSG hafa þó ekki gert neina atlögu að Fernández í janúar, heldur líta á hann sem langtímamarkmið. Markmið félagsins er að auka samkeppni innan hópsins, þar sem talið er að sumir leikmenn séu orðnir of þægilegir í stöðu sinni.