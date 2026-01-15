Eigendur United funduðu á æfingasvæðinu í dag – Glazer og Ratcliffe á svæðinu

Eigendur Manchester United voru staddir á æfingasvæði félagsins í Carrington í dag, á sama tíma og nýr knattspyrnustjóri liðsins, Michael Carrick, undirbýr sig fyrir fyrsta leik sinn við stjórnvölinn gegn Manchester City á laugardag.
Meðal þeirra sem heimsóttu Carrington voru fulltrúar Glazer-fjölskyldunnar ásamt stjórnarformanni og forstjóra INEOS, Jim Ratcliffe.
Þar fóru fram fundir þar sem markmiðið er að koma tímabili United aftur á réttan kjöl eftir brottför Ruben Amorim.
Heimildir herma að fundirnir hafi verið fyrirfram skipulagðir en færðir á æfingasvæðið til að auðvelda skipulagningu. Carrick hefur verið ráðinn til starfa út tímabilið og helsta verkefni hans er að tryggja sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.
Sigur á erkifjendunum City í heimaleiknum á laugardag myndi færa United upp fyrir Liverpool í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar. INEOS tók yfir íþróttalega stjórn félagsins eftir að hafa keypt minnihluta í United á aðfangadag 2023, þó Glazer-fjölskyldan haldi enn meirihlutaeign og yfirráðum.