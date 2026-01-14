Verulega pirraður á dómgæslunni – „Erum orðnir vanir þessu“

Bernardo Silva, fyrirliði Manchester City, var allt annað en sáttur með dómgæsluna þrátt fyrir 0-2 sigur gegn Newcastle í fyrri leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins á St James’ Park.
Nýi maðurinn Antoine Semenyo og Rayan Cherki gerðu mörk City, en fyrrnefndi leikmaðurinn virtist vera að skora annað mark sem var dæmt af vegna rangstöðu Erling Braut Haaland, en erfitt er að sjá að það hafi verið réttur dómur.
Það tók dómara leiksins og VAR margar mínútur að komast að niðurstöðunni og leikmenn City eru vel pirraðir á niðurstöðunni.
„Leikurinn átti að fara 3-0. En við erum orðnir vanir þessu. Þetta er sérstaklega pirrandi því margar ákvarðanir fóru gegn okkur síðast þegar við spiluðum hér,“ sagði Silva eftir leik, en City vildi fá tvær vítaspyrnur í tapi gegn Newcastle fyrr á leiktíðinni.