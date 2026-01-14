Tottenham staðfestir kaup á enska landsliðsmanninum – Fer í númerið sem Gylfi bar hjá Spurs

Tottenham Hotspur hefur staðfest kaup á enska landsliðsmanninum Conor Gallagher frá Atlético Madrid.
Gallagher fer í treyju númer 22 sem er sama tala og Gylfi Þór Sigurðsson notaði hjá félaginu.
Gallagher, sem er 25 ára gamall, hefur skrifað undir langtímasamning við Lundúnaliðið og verður þar með nýjasti leikmaður Spurs fyrir komandi tímabil.
Hann kemur til félagsins eftir veru hjá Atlético Madrid, þar sem hann lék á síðasta tímabili eftir að hafa áður gert það gott í ensku úrvalsdeildinni.
„Ég er ótrúlega hamingjusamur og spenntur að vera kominn hingað og taka næsta skref á ferlinum hjá frábæru félagi,“ sagði Gallagher í fyrstu viðtölum sínum við heimasíðu Tottenham.
„Ég vildi verða Spurs-leikmaður og sem betur fer fannst félaginu það sama. Þetta gekk allt mjög hratt fyrir sig og nú er ég tilbúinn að fara út á völl.“
Hann bætti við að hann hlakki mikið til að spila fyrir stuðningsmenn félagsins.
„Ég veit hversu frábærir stuðningsmennirnir eru. Ég er mjög ánægður með að vera orðinn hluti af þessu og vil skapa sérstakar stundir og minningar með þeim.“