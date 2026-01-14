Ótti í herbúðum United um að Bruno hafi fengið nóg og vilji burt

Óvæntar fregnir hafa borist af stöðu Bruno Fernandes hjá Manchester United samhliða skipun Michael Carrick sem bráðabirgðastjóra liðsins.
Eftir að Ruben Amorim var rekinn tók Darren Fletcher tímabundið við stjórn liðsins. Undir hans stjórn gerði United 2-2 jafntefli við Burnley og féll síðan úr FA-bikarnum gegn Brighton & Hove Albion. Í kjölfarið ræddi félagið við bæði Carrick og Ole Gunnar Solskjær áður en Carrick var valinn.
Carrick, fyrrverandi stjóri Middlesbrough, stýrði einnig United tímabundið árið 2021 og mun hefja sitt annað bráðabirgðatímabil með borgarslag gegn Manchester City á laugardag. Verkefnið er að koma stöðugleika á liðið áður en félagið leitar að varanlegum þjálfara í sumar – þeim tólfta á 13 árum.
Í skugga þessara breytinga hafa vaknað spurningar um framtíð Bruno Fernandes. Eftir tap í úrslitum Evrópudeildarinnar gegn Tottenham Hotspur hafnaði hann afar hagstæðu tilboði frá Sádi-Arabíu, þar sem Al Hilal vildi fá hann til liðs við Ruben Neves og Joao Cancelo. Fernandes kaus að vera áfram þar sem hann vill keppa á hæsta stigi og vinna stóra titla.
Samkvæmt frétt Pete Hall ríkir þó „almennur ótti“ innan félagsins um að Fernandes kunni að vera orðinn þreyttur á óstöðugleikanum og íhugi að yfirgefa Old Trafford. Þrátt fyrir að vera lykilmaður og leiðtogi liðsins er spurt hvort hann vilji halda áfram á svona umbrotatímum miðað við metnað sinn.