Ná ekki samkomulagi um nýjan samning vegna launakrafa – Ítalirnir setja allt á fullt til að reyna að fá hann

AC Milan hefur áhuga á að fá þýska landsliðsmanninn Leon Goretzka til liðs við sig á frjálsri sölu næsta sumar, samkvæmt nokkrum af helstu miðlum Ítalíu.
Goretzka, sem er 30 ára gamall miðjumaður Bayern Munchen, rennur út á samning í lok tímabilsins og bendir allt til þess að hann yfirgefi félagið eftir átta ár hjá Bayern. Er afar ólíklegt að hann skrifi undir nýjan samning, einna helst vegna launakrafa.
Þýski landsliðsmaðurinn er sagður vera með um 7 milljónir evra í árslaun hjá Bayern og var ekki tilbúinn að taka launalækkun til að vera áfram á Allianz Arena. Milan hefur þegar kannað aðstæður og rætt við fulltrúa leikmannsins um hugsanleg skipti næsta sumar.
Goretzka hefur verið lykilmaður hjá Bayern undanfarin ár og á að baki 57 A-landsleiki fyrir Þýskaland.