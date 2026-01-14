fbpx
Enski boltinn

Tottenham staðfestir kaup á enska landsliðsmanninum – Fer í númerið sem Gylfi bar hjá Spurs

90 Mínútur

Íþróttavikan x Handkastið – Stóri upphitunarþátturinn fyrir EM

433
433Sport

Manchester United fengið erfiðustu mótherjana

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 15:00

Getty Images

Það var dregið í fjórðu umferð enska bikarsins í upphafi vikunnar.

Arsenal, sem trónir á toppi úrvalsdeildarinnar, tekur á móti Wigan Athletic úr C-deildinni á Emirates. Manchester City mætir sigurvegaranum úr leik Salford og Swindon, á meðan Liverpool fær erfiðara verkefni gegn Brighton. Chelsea leikur gegn Hull úr B-deildinni.

Í kjölfar þessa var birt greining ofurtölvu á því hversu sterka mótherja svokölluðu efstu sex liðin hafa fengið í bikarnum frá tímabilinu 2019/20, í þriðju til fimmtu umferð.

Manchester United hefur að meðaltali mætt liðum í 23,4. sæti deildakerfisins, sem jafngildir efsta hluta B-deildar. Liverpool (25,2) og Arsenal (26,1) fylgja þar á eftir. Chelsea er í fjórða sæti með 28,9. Tottenham og Manchester City hafa hins vegar fengið veikari mótherja, með meðaltal upp á 33,8 og 35,1.

Leikir fjórðu umferðar fara fram helgina 14.–15. febrúar.

